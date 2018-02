Buitendijkse paarden krijgen kilometers nieuwe waterleiding

Natuurorganisatie It Fryske Gea vernieuwd de komende tijd kilometers aan waterleidingen in de buitendijkse kwelders en polders bij Hallum. De leidingen zijn ernstig verouderd. Ze zijn aangelegd na de Tweede Wereldoorg. Koeien en paarden kunnen buitendijks niet uit de sloot drinken, want dat water is te zout.

De beesten krijgen ook 55 nieuwe drinkbakken. De aanleg daarvan kan gecombineerd worden met het project Vijfhuizen, 'Van zoet naar zout water'. Door een nieuwe slenk met een langzame overgang van zoet naar zout water verandert het land buiten de dijken.

Voor de veiligheid van het vee zijn de vluchtroutes ook aangepast, zodat de beesten bij hoog water gemakkelijker van het land gehaald kunnen worden. Het werk aan de waterleidingen en de waterbakken begint deze maand. Het moet 15 maart klaar zijn.