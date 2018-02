Friese deelnemers aan de Spelen: Rianne de Vries

Over een week is het zover, de Olympische Spelen in Pyeongchang (Zuid-Korea). Uiteraard komt er een flink aantal Friezen in actie bij het schaatsen en de shorttrack in Gangneung. Maar wie zijn dat, wat zijn hun beste prestaties bij de Olympische Spelen, en wat zijn de kansen op een medaille?

Sportredacteuren Koos Wieling en Roelof de Vries behandelen volgende week iedere dag een Friese Olympische sporter en voorspellen dan hoe goed deze het doet op de Spelen. Nu het oordeel over de kansen van Rianne de Vries:

Naam: Rianne de Vries

Woonplaats: Akkrum

Geboortedatum: 14-12-1990

Sport: shorttrack

Afstanden: aflossing

De kansen van Rianne de Vries volgens sportverslaggever Roelof de Vries:

Rianne is bang voor het Sotsji-scenario. Toen mocht ze wel mee naar de Spelen, maar ze kwam niet in actie. Toen was dat jammer, nu zou het - zacht uitgedrukt - wel heel vervelend zijn. Toch mag ze er wel trots op zijn dat ze de Spelen gehaald heeft. In de zomer brak ze namelijk haar enkel. De dokters noemen haar een wonder. Dat ze al zo snel weer op het ijs zou staan, hadden ze niet gedacht.

Vorig jaar brak Rianne door met de Europese titel op de 500 meter. Ze was een vaste waarde in de aflossingsploeg. Suzanne Schulting is zeker van een plek in dat team, en Lara van Ruijven ne Yara van Kerkhoven lijken dat ook. De strijd om de vierde en laatste plek gaat tussen Jorien ter Mors en Rianne. Op het laatste EK mocht Ter Mors rijden. Als Rianne in de laatste weken haar vorm terug kan vinden, en laat zien dat ze snel is, dan zit ze erbij.

De Olympische Spelen in Pyeongchang beginnen op vrijdag 9 februari. Omrop Fryslân doet iedere dag live verslag van de verrichtingen van de Friese sporters op radio en online. Al het nieuws van de Spelen is te vinden op omropfryslan.nl/os.