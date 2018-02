Vlieland sloopt zorgcentrum; waar moeten de bewoners heen?

Eén- en tweepersoonswoningen die op Vlieland vrij komen, worden met voorrang aangeboden aan de huurders van de aanleunwoningen van zorgcentrum De Uiterton op het eiland. Dat wordt gesloopt. De huurders mogen zelf kiezen of ze permanent in hun nieuwe huis willen wonen, of totdat het nieuwe zorgcentrum klaar is.

Binnenkort wordt begonnen met de sloop van De Uiterton. Het centrum is verouderd, en daarom moet er nieuwbouw komen, zeggen gemeente en woningcorporatie. Die vinden dat de bewoners niet teveel belast mogen worden met de verhuizing. Mensen die geen geschikte woning kunnen vinden, krijgen een containerwoning aangeboden.