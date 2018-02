Winterfietselfstedentocht past route aan fanwege weer

De organisatie van de winterfietselfstedentocht heeft de route aangepast vanwege kans op gladheid. Twee fietspaden zijn uit de route gehaald. Het gaat om het Zwettepad tussen Leeuwarden en Sneek, en om het fietspad langs de Dokkumer Ee, tussen Bartlehiem en Dokkum. Deelnemers worden met felgele bordjes op de nieuwe route gewezen. "Die vallen wel op" meldt de organisatie.

Code geel

Om zeven uur 's ochtends zijn de fietsers van start gegaan. De temperatuur lag toen rond het vriespunt. Het KNMi heeft een weerwaarschuwing afgegeven. Natte weggedeelten kunne opvriezen, en daardoor kan het lokaal glad worden, meldt het weerinstituur. Code geel geldt tot 20 uur zondagochtend.

Er doen dit jaar 1.400 mensen mee aan de winterfietselfstedentocht. Die moeten zich goed aankleden, zei de organisatie zaterdag al. Bij de editie van twee jaar geleden was het zelfs zo koud, dat de tocht halverwege werd stilgelegd. Toen hadden veel deelnemers zich verkeken op de temperatuur. Die lag toen net boven het vriespunt, maar de gevoelstemperatuur lag soms wel tien graden lager.

Winterfietselfstedentocht

De winterfietselfstedentocht moet volgens de stichting Friesland Beweegt en het fietsersbond meer mensen stimuleren om de fiets te pakken, niet alleen 's zomers, maar ook 's winters.

Behalve de elfstedentocht van ruim 200 kilometer die in de Elfstedenhal in Leeuwarden van start is gegaan, wordt er vanuit poppodium Het Bolwerk in Sneek ook een kortere versie van de winterfietstocht gereden. Die route gaat door het zuidwesten van de provincie, en is 90 kilometer lang.