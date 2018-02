Jurgen Streppel: ''Blij met de start van dit jaar''

''Deze wedstrijd was bij vlagen heel erg goed. Vooral in de eerste helft haalden we een hoog niveau'', dat zegt trainer Jurgen Streppel van SC Heerenveen zaterdagavond na afloop van de 1-0 overwinning op FC Twente. ''Ook hebben we kansen gecreëerd, en dat is tegen het Twente van Gertjan Verbeek best knap.''

Heerenveen heeft nu zeven punten uit de laatste drie duels behaald, en heeft dit kalenderjaar nog niet verloren in de eredivisie. Van een 'flow' wil Streppel nog niets weten, maar hij ziet zijn ploeg wel een aantal wedstrijden achter elkaar goed presteren: ''We zijn blij met de start dit jaar.'' Hij is positief, maar blijft waakzaam: ''Dinsdag spelen we alweer een wedstrijd tegen PEC Zwolle, de verrassing van dit seizoen. Dus laten we met de benen op de grond blijven en weer stabiel worden.'' Streppel heeft zin in de wedstrijd tegen PEC, en hij wil revanche voor de thuisnederlaag van eerder dit seizoen.