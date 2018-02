VC Sneek behaalt krappe overwinning op Alterno

De volleybalsters van VC Sneek hebben zaterdagavond in een aantrekkelijke wedstrijd een overwinning behaald op Alterno uit Apeldoorn. De nummer twee van de eredivisie won met 3-2, na de setstanden 25-19, 26-24, 21-25 en 15-7.

In de openingsset gingen beide ploegen gelijk op tot 12-12, daarna nam Sneek afstand en won deze met 25-19. Ook in de tweede set nam Sneek al snel een voorsprong. Alterno kwam terug, maar na een spannende slotfase haalde Sneek de set toch binnen met 26-24.

In de derde set liep Sneek almaar achter de feiten aan, en verloren de dames met 25-21. Ook in de vierde set nam Alterno al snel een voorsprong. Sneek maakte in de slotfase een enorme terugkeer, maar de set ging toch naar Alterno op 25-23. In de vijfde en laatste set was het VC Sneek dat vroeg op voorsprong kwam en die uitbouwde. Deze beslissende set werd uiteindelijk gewonnen met 15-7.