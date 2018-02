Aris kan net niet stunten tegen Den Bosch

Ondanks een terugkeer in de tweede helft, hebben de basketballers van Aris zaterdagavond verloren bij Den Bosch. Het werd 90-79 voor de thuisploeg, na de kwartstanden: 22-14, 43-32, 67-62 en 90-79.

Aris kwam in het eerste kwart meteen op achterstand met 22-14, en Den Bosch behaalde die marge ook in het tweede kwart, zodat er met een 43-32 stand rust werd gehouden. In het derde kwart kwam Aris sterk terug tot 67-62 en 81-77. Toch konden de Leeuwarders in de slotfase net niet stunten tegen Den Bosch, die de wedstrijd uiteindelijk won met 90-79.