Kleine overwinning SC Heerenveen op FC Twente

Sportclub Heerenveen heeft zaterdagavond gewonnen van FC Twente. De ploeg van trainer Jurgen Streppel was in het eigen Abe Lenstra Stadion met 1-0 te sterk voor de Tukkers, die onder leiding staan van Gertjan Verbeek. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt door Daniel Høegh.

De ploegen waren in de openingsfase aan elkaar gewaagd, met meer balbezit voor de Heerenveners. Zowel Heerenveen als Twente kregen het eerste halfuur een aantal kleine kansen. De eerste echte grote kans was na een halfuur voor Arber Zeneli. De aanvaller kreeg de bal van Yuki Kobayashi en haalde hard uit. Twente-doelman Joel Drommel voorkwam een tegengoal door de bal over het doel te tikken.

Halverwege de tweede helft maakte verdediger Daniel Høegh de bevrijdende openingstreffer voor Heerenveen. Na een vrije trap van Zeneli, kopte Høegh de bal in het doel. Zeneli had daarna zelf een enorme kans om de 2-0 te scoren, maar miste, na weer een goede redding van keeper Drommel. Ook Ødegaard kreeg een kans, maar weer was het Drommel die in de weg stond. De Heerenveners kwamen in de slotfase niet meer echt in de problemen en haalden wederom drie punten op eigen grond.