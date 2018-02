Openingsweekeinde Lân fan taal trekt veel bezoekers

Het eerste weekeinde van het evenement Lân fan taal heeft veel bezoekers getrokken. Op de spectaculaire opening met videoprojecties op de Oldehove, vrijdagavond, kwamen circa 5.000 mensen af, en ook zaterdag was het weer druk bij Tresoar, waar de aftrap van het jaar was. Deze lancering stond in het teken van de Friese cultuur, literatuur en geschiedenis.

Vliegende start

''Een vliegende start die Fryslân en de Friese literatuur naar een ander niveau tilt'', vindt Bert Looper, directeur van het Fries Historisch en Letterkundig Centrum, Tresoar. ''Dit moeten we vasthouden'', zegt hij.

Dichtwerk op machines

Verscheidene dichters hebben zaterdag hun werk voorgelezen, dat ook aangebracht is op een paar grote ronddraaiende machines. Een van de dichters, Elmar Kuiper, vindt dat de machine wat afbreuk doet aan zijn werk, omdat het lezen van de tekst veel moeilijker wordt, en dat daarom de inhoud minder goed over wordt gebracht.

Historisch reisbureau

Grutte Pier, gespeeld door Hilbert Dijkstra, verzorgde de opening van het historische reisbureau. Bij dit reisbureau kunnen mensen uitzoeken wie hun voorouders zijn, om zo op reis te gaan naar de plaatsen waar de voorvaderen vandaan komen.

Friese topstukken

En dan was er ook nog de start van de tentoonstelling 'Topstikken' in de kelder van Tresoar. Daar zijn allerhande schatten te zien die normaal in de opslag te vinden zijn. Stukken uit de Friese geschiedenis zoals handgeschreven boeken en gravures van monniken, de inschrijving van het huwelijk van Rembrandt van Rijn met Saskia van Uylenburgh, en het document waarmee de Roomse keizer Sigismund in 1417 de Friese vrijheid bekrachtigde.

Het eerste festivalweekeinde van Lân fan taal is gratis en is tot en met zondag.