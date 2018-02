Friese deelnemers aan de Spelen: Itzhak de Laat

Over een week is het zover, de Olympische Spelen in Pyeongchang (Zuid-Korea). Uiteraard komt er een flink aantal Friezen in actie bij het schaatsen en de shorttrack in Gangneung. Maar wie zijn dat, wat zijn hun beste prestaties bij de Olympische Spelen, en wat zijn de kansen op een medaille?

Sportredacteuren Koos Wieling en Roelof de Vries behandelen volgende week iedere dag een Friese Olympische sporter en voorspellen dan hoe goed deze het doet op de Spelen. Eerder hadden we al het oordeel van Koos Wieling over Sven Kramer en Bob de Vries en Roelof de Vries over Suzanne Schulting. Nu het oordeel over de kansen van Itzhak de Laat:

Naam: Itzhak de Laat

Woonplaats: Oudeschoot (geboren in Leeuwarden)

Geboortedag: 13-06-1994

Sport: shorttrack

Afstanden: 1000 meter, 1500 meter en aflossing

Olympische resultaten: Itzhak maakte zijn debuut op de spelen.

De kansen van Itzhak de Laat volgens sportverslaggever Roelof de Vries:

Itzhak de Laat behoort niet tot de favorieten bij de individuele afstanden, maar zou stiekem wel een halve finale kunnen halen. En als hij die haalt, kun je met wat geluk ook een finale halen. Itzhak haalde op de 1500 meter al drie keer een B-finale bij de wereldbekers, wat aangeeft dat hij er dichtbij zit. De Laat is klein en heeft een goede inhaalactie. Daarmee is hij een spectaculaire shorttracker om naar te kijken. In de afslossingsploeg is hij naast Sjinkie en Daan een vaste waarde. Hij werd al een keer wereldkampioen met de ploeg. Kansen op een medaille zijn er absoluut. Er zijn vier landen die tot de favorieten behoren: China, Canada, Hongarije en Nederland. Er is maar een land de grootste favoriet en dat is Zuid-Korea.

De Olympische Spelen in Pyeongchang beginnen op vrijdag 9 februari. Omrop Fryslân doet iedere dag live verslag van de verrichtingen van de Friese sporters op radio en online. Al het nieuws van de Spelen is te vinden op omropfryslan.nl/os.