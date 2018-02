ONS Sneek onderuit in Almere

ONS Sneek heeft zaterdagmiddag de uitwedstrijd in de derdedivisie bij Jong Almere City verloren. Het werd 4-2 voor de thuisploeg.

In de levendige eerste helft kwam ONS na ruim tien minuten spelen nog op voorsprong door een poeier van Ale de Boer, na een vrije trap van Samir Merraki. Enkele minuten later was de stand weer in evenwicht door een goal van Nickey van Hilten. Jong Almere nam daarna het initiatief over op het veld en creëerde een aantal kansen. Een van die kansen ging er in door opnieuw Van Hilten, zodat de ploegen met een 2-1 voorsprong voor Jong Almere de kleedkamer opzochten.

ONS begon goed aan de tweede helft en Merraki zette de Snekers op 2-2 met een prachtige goal. Toch was het Jong Almere dat met de winst aan de haal ging door twee late doelpunten van Khalid Tadmine.