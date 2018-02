Harkemase Boys verliest bij Jong Volendam

Derdedivisionist Harkemase Boys is zaterdagmiddag onderuitgegaan in het duel met Jong Volendam. Op bezoek in Volendam werd de ploeg van trainer Henk Herder met 1-0 verslagen.

De partij kwam traag op gang en beide ploegen kregen in de eerste helft amper kansen. De eerste mogelijkheid was na een half uur spelen voor Jong Volendam, toen Gani Meholli uithaalde. Keeper Erick Jansema kon de 1-0 echter voorkomen.

In de tweede helft kreeg Harkemase Boys de eerste grote kans. Berwout Beimers bediende Pier Veldman, maar die kopte de bal net naast het doel van Jong Volendam. De goal viel wel aan de andere kant. Uit een corner in de 70e minuut kopte Jordy Hilterman de bal in het Harkema-doel: 1-0. De Harkiten gingen daarna op zoek naar de gelijkmaker en Ezra Schrijver was daar in de slotfase ook twee keer dichtbij, maar zijn schoten misten het doel op een haar na, waardoor de Harkiten met legen handen weer terug naar Fryslân moesten.