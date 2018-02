Drie Friese scholen in Lego League finale

In het Friesland College in Leeuwarden is zaterdag de First Lego League finale, waar zo'n 500 kinderen uit de Benelux komen. In Fryslân hebben drie teams zich geplaatst. Een team van CSG Comenius uit Leeuwarden, een van het CSG Bogerman uit Sneek en een team van het Linde College uit Wolvega. Een jury beoordeelt de bouwwerken op vier onderdelen, zoals presentatie en programmering. De leerlingen uit de derde klasse hebben onderzoek gedaan en een uitvinding bedacht. Dat moest over het thema van dit jaar gaan, water.

Zo bedacht team Nexar, van CSG Bogerman, een uitvinding met een douche die gebruik maakt van infrarood-warmte. Het Nexar-team van CSG Bogerman krijgt sowieso een aanmoedigingsprijs, liet de jury in loop van de dag weten.

FIRST World Festival

De beste teams mogen zich melden voor het volgende evenement van het FIRST World Festival op 25 april in het Amerikaanse Detroit. De legoblokjes van weleer zijn veranderd in apparaten die functioneren als robot met veel technische handigheidjes. Doel van het evenement is dat kinderen samen ontdekken dat 'ontdekken belangrijker is dan winnen'. Wereldwijd doen er 300.000 kinderen tussen de 9 en 15 jaar mee uit meer dan tachtig verschillende landen.