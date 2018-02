Ook al is het koud: de winterfietselfstedentocht gaat door

De winterfietselfstedentocht gaat zondag gewoon door. Dat heeft de organisatie laten weten. Het kan wel 'een barre tocht' worden nu het vrij koud aanvoelt, maar de mensen moeten zich goed aankleden, zegt de organisatie. In totaal hebben 1.400 fietsers zich opgegeven voor de tocht langs de Friese elf steden. Met de tocht willen de stichting Friesland Beweegt en de Fietsersbond gebruik van de fiets stimuleren, niet alleen in de zomer, maar ook in de winter.

Zondag is om 7.00 uur de start bij de Elfstedenhal in Leeuwarden. Naast de tocht van ruim 200 kilometer wordt er vanuit Poppodium Het Bolwerk in Sneek ook een korte versie van de elfstedentocht gefietst. De route gaat door Súdwest-Fryslân en is 90 kilometer lang.