Politie vraagt uit te kijken naar vermiste man

De politie in Fryslân vraagt Friezen uit te kijken naar een vermiste man uit Utrecht. Die zou met zijn auto mogelijk onderweg zijn naar het Noorden toe. Ook de politie in Groningen heeft een oproep geplaatst. De 40-jarige man is sinds vrijdag vermist en rijdt in een witte Opel Vivaro met kenteken VV-533-F met een roze opdruk. De familie maakt zich zorgen over de gezondheid van de man. Als mensen de man of de auto zien, kunnen ze 112 bellen.

UPDATE: De politie van Utrecht liet om ongeveer twee uur weten dat de vermiste man is aangetroffen.