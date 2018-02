Stichting Rijk voor Arm opent eigen gebouw

De Stichting Rijk voor Arm uit Leeuwarden heeft voortaan een eigen gebouw op het Soldatendijkje, naast bowlingcentrum Grote Keizer. De stichting werd vijf jaar geleden opgericht om kinderen uit armere gezinnen een mooie verjaardag met cadeaus te bezorgen. En dat doen ze niet alleen in Leeuwarden, maar in heel Fryslân. Elk jaar maken ze zo'n 350 tot 400 kinderen per jaar blij.

Simon de Jong, oprichter, is blij met het gebouw. "Dit is precies wat we nodig hadden." Hij heeft de stichting in het leven geroepen omdat hij hoorde dat sommige kinderen zich ziek meldden op hun verjaardag omdat er geen geld was om te trakteren op school. "Elk kind moet zijn verjaardag kunnen vieren. We geven een doos met daarin alles wat nodig, van een cadeau, tot aan versiering en traktaties." Het gaat om kinderen tussen 4 en 12 jaar. Nieuw is dat kinderen ook een feestje kunnen houden in het gebouw van de stichting. "We werken met verschillende thema's." De stichting krijgt geen subsidie, maar heeft wel veel donateurs en sponsors.

De officiële opening van het eigen gebouw staat gepland voor juni. Zaterdag houden ze open dag van 12.00 tot 16.00 uur. In het gebouw is een ontvangstruimte en een opslag met allerlei spullen voor een verjaardagsfeestje.