Fries Museum zoekt enorme vriezer voor 8.000 meubels

Het Fries Museum in Leeuwarden zoekt een enorme vriezer, die groot genoeg is om er een zeecontainer vol met meubels in te zetten. Het museum heeft de vriezer nodig om 8.000 oude kasten en stoelen gegarandeerd vrij te maken van schimmel, motten en houtworm. Op dit moment heeft het museum de 8.000 stukken nog in een tijdelijke opslag staan, maar ze moeten naar het grote nieuwe depot, Kolleksjesintrum Fryslân, van het museum op het industrieterrein aan de westkant van Leeuwarden.

Depot

Voordat ze daar naar binnen gaan, wil het museum er zeker van zijn dat er geen schadelijke flora of fauna in zit. Daarom moeten de meubels worden afgekoeld naar -24 graden, voor een periode van zes weken. Op dit moment heeft het museum twee locaties op het oog: één in Delfzijl en één in Surhuisterveen. De geschiktheid daarvan moet nog verder worden onderzocht. Voor de zomer van 2020 moeten eigenlijk alle 8.000 stukken uit de tijdelijke opslag zijn overgebracht naar het nieuwe depot.

Wie op een andere plek nog een geschikte vriezer weet, mag zich melden bij het Fries Museum, zegt directeur Kris Callens. Het Fries Museum heeft meubels in zijn bezit die soms wel een paar honderd jaar oud zijn. Ze horen niet bij de topstukken, maar zijn toch waardevol om te bewaren.

Geld

Volgens Callens hoort dat ook bij de functie van het museum. Er was alleen niet eerder geld om de meubels tegen schimmels, mot en houtworm te behandelen en over te brengen naar het nieuwe depot. Dat dat nu wel kan, komt volgens Callens doordat er vorig jaar flink wat is verdiend met tentoonstellingen zoals die over schilder Alma-Tadema. Het gaat dan om meer dan 400.000 euro. Volgens de directeur is voor de hele verhuizing en behandeling nog wel meer geld nodig.