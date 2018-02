Roosje Hindeloopen is druk met Hindelooper fontein

Aan de Hindelooper fontein wordt volop gewerkt. Het is een onderdeel van het Culturele Hoofdstadproject de 11Fountains. De eerste fontein staat er al, in Leeuwarden. Aan de andere tien wordt op het moment nog hard gewerkt. In alle elf Friese steden moet in mei een fontein staan, bedacht door buitenlandse kunstenaars.

Sommige critici vinden het jammer dat er geen Friese kunstenaars bij dit project zijn betrokken. Wel worden Friese bedrijven betrokken bij het maken van de fonteinen. Zoals Roosje Hindeloopen, bekend van de Hindelooper meubels en schilderkunst. Het bedrijf maakt het houtwerk. Het moet een gewei voorstellen waar mensen straks op kunnen zitten. De fontein is geïnspireerd door het oude stadswapen van Hindeloopen en komt middenin de stad te staan.