Het muziekfestival Into The Great Wide Open op Vlieland is uitverkocht. De kaartverkoop begon zaterdagmorgen om tien uur, ruim een halfuur later was er geen kaart meer te krijgen. Dat betekent dat de organisatie zeker is dat er 6.000 bezoekers naar het eiland komen in het weekend van 30 augustus tot en met 2 september.

Het is dan de tiende editie van Into the Great Wide Open. Naast muziek staat ook kunst, film en natuur centraal op het festival.