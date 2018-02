De politie moest vrijdagnacht op drie plekken in de Friese hoofdstad in actie komen vanwege geluidsoverlast. In de Arendsstraat was tegen twee uur een melding. De veroorzaker kreeg een waarschuwing.

Ook in de Leendert Sinnemastraat kwam een melding van lawaai en dat was ook zo in de Beekkerkstraat. Beide veroorzakers werden gewaarschuwd, maar bij een volgende keer volgt een proces-verbaal.