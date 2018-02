Friese deelnemers aan de Spelen: Bob de Vries

Over een week is het zover, de Olympische Spelen in Pyeongchang (Zuid-Korea). Natuurlijk komt er ook een behoorlijk aantal Friezen in actie bij het langebaanschaatsen en de shorttrack. Maar wie zijn het, wat zijn hun beste prestaties bij de Olympische Spelen en wat zijn de kansen op een medaille?

Naam: Bob de Vries

Woonplaats: Haule

Geboortedag: 16-12-1984

Sport: schaatsen

Afstanden: 5000 meter

Olympische resultaten: geen

De kansen van Bob de Vries volgens sportverslaggever Koos Wieling:

Bij Bob de Vries weet je het nooit. De 33-jarige boer pakte op 26 december 2017 de winst op de 5000 meter bij het OKT in Thialf. Dat betekent dat hij een 'oude' debutant in Zuid-Korea is. De marathonkampioen op natuurijs (2011) en op kunstijs (2017), kan zomaar weer een geweldige uitschieter maken.

