Martijn Barto na Cambuuroverwinning: "Dit voelt lekker"

"De wedstrijd verliep goed, het hele elftal speelde goed. We kregen veel kansen in de eerste helft, we hadden wel vier of vijf keer kunnen scoren" zei Martijn Barto na afloop van de wedstrijd op vrijdagavond. Cambuur won met 2-1 van Go Ahead. Barto scoorde in het eigen stadion de beide goals. Vlak na rust scoorde tegenstander. "Die tegengoal mag natuurlijk niet vallen. Er was een groot verschil met de eerste helft. We hebben zes wedstrijden in twintig dagen gespeeld, waaronder de zware bekerwedstrijd van dinsdag. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten." Hij kijkt tevreden terug op de avond. "Dit voelt lekker."

Zetje

De debuterende trainer René Hake zag ook het grote verschil van zijn ploeg. "In de tweede helft was het overleven en vechten om de overwinning uit het vuur te slepen." Hij heeft genoten van het spel en ook van het publiek. "Ze blijven achter de ploeg staan en willen ze naar voren schreeuwen. Dat heeft de spelers zeker een zetje gegeven, dat is mooi om te ervaren." Het is nu aan hem om de groep fris en fit te houden voor de volgende wedstrijd.