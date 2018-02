5000 man op Oldehoofsterkerkhof bij opening Lân fan taal

De officiële opening van Lân fan taal, het grootste (en duurste) project van LF2018, in Leeuwarden heeft vrijdag zo'n 5000 bezoekers naar het Oldehoofsterkerkhof getrokken. Daar werden meertalige videoprojecties op de Oldehove getoond, met onder andere taalkunsten van dichter Tsead Bruinja en zanger Herman van Veen, om de opening te vieren.

Voorafgaand aan de projecties waren er zo'n 200 prominenten uitgenodigd in het taalbelevingscentrum OBE om bij de officiële opening te zijn. Lân fan taal is door gedeputeerde Sietske Poepjes geopend. Sybren Posthumus, statenlid van de FNP, was een van de gasten. "De opening was heel bijzonder. Er zijn filmpjes getoond en mensen kunnen nu in Obe kubussen bekijken met de namen van 6700 erkende talen in de wereld, geschreven ín die talen."

Direct na de opening van Obe en de projecties op de Oldehove ging het gratis minifestival van Lân fan taal van start. Zo is er in het gemeentehuis het buisjeskunstwerk DNALWD2018 te zien en is in de Prinsentuin het drie dagen durende "Spreekbotenfestival" begonnen. In de Koperen Tuin draaiden vrijdagavond verschillende dj's.

En ook al was het koud, de sfeer in Leeuwarden zat er volgens Posthumus goed in. "Het is heel gezellig in de stad. Het lijkt wel het gevoel te hebben van een Elfstedentocht. De café's zitten vol, er zitten zelfs mensen op de terrasjes, het is fantastisch."

Lân fan taal is 'een vrijstaat waarin iedereen zijn eigen taal kan spreken', het hele gebied Oldehoofsterkerkhof, Prinsentuin, Tresoar, Afûk en HCL maakt daar deel van uit, en er zijn het hele jaar door activiteiten en exposities. In maart gaat het talenpaviljoen MEM open in de Prinsentuin.