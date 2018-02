Plannen voor dorpsstraat op plek autoweg bij Aldeboarn

De drukke autoweg aan de zuidkant van Aldeboarn verdwijnt mogelijk over een paar jaar om plek te maken voor een dorpsstraat. Dat plan is vrijdagavond aan de inwoners gepresenteerd door een werkgroep die zich heeft gebogen over de toekomst van het dorp. Als de drukke weg afgewaardeerd wordt, kan aan de zuidkant van het dorp een volledig nieuwe multifunctionele accomodatie (MFA) worden gebouwd, met scholen, een dorpshuis, sportvelden en een ijsbaan. Op dit moment is ontwikkeling van de zuidkant van het dorp nog lastig, omdat het oversteken van de weg wordt gezien als te gevaarlijk voor de schoolkinderen. De werkgroep denkt dat het bij elkaar brengen van alle accomodaties op termijn efficiënter en goedkoper is.

Voorzichtig positief

De bestaande scholen zouden in 2016 toe zijn aan groot onderhoud. Volgens voorzitter Ids Hemminga van de werkgroep is de gemeente Heerenveen echter bereid om te bekijken of zoiets naar voren gehaald kan worden. Dan zou de MFA al eerder ontwikkeld kunnen worden. Op de plaats van de bestaande scholen zouden mogelijk nieuwe huizen kunnen komen. In het dorp werd gisteravond voorzichtig positief op de plannen gereageerd. De plannen zijn nog in een vroeg stadium: er moet nog veel worden uitgezocht. Een kostenplaatje is bijvoorbeeld nog niet gemaakt.

Ook vragen

Een van de aanwezigen vroeg zich af of het afwaarderen van de doorgaande weg het dorp niet minder bereikbaar en daardoor minder aantrekkelijk maakt voor potentiële nieuwe bewoners en of er dan wel behoefte is aan nieuwe huizen. Iemand anders bracht in dat bedrijven mogelijk minder klanten krijgen als het verkeer een andere route zoekt.