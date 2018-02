Van alles aan de hand met vrachtwagencombinatie op N351

De politie heeft vrijdagmiddag bij Makkinga een vrachtwagencombinatie van de weg gehaald.

En er was veel mis met die combinatie. Zo bleek dat de aanhangwagen al twee jaar niet meer door de apk was geweest, terwijl dat ieder jaar moet. De tachograaf was ook niet meer in orde en de vrachtbrief, die nodig is bij afvaltransport, was niet goed ingevuld. Verder had de chauffeur zelf ook niet de juiste papieren om te laten zien dat hij vakkundig is. Daarnaast heeft hij ook nog eens een belastingschuld.

De vrachtwagencombinatie is in beslag genomen door de belastingdienst en de chauffeur krijgt een boete.