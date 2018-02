René Hake debuteert met benauwde overwinning op Go Ahead

René Hake heeft zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van Cambuur afgesloten met een krappe overwinning. De Leeuwarders wonnen in hun eigen stadion met 2-1 van Go Ahead Eagles.

Cambuur was in de eerste helft klassen beter dan de ploeg uit Deventer, al was de eerste grote kans nog wel voor Sam Hendriks. De spits van Go Ahead schoot over. Daarna kreeg Cambuur kans op kans. Martijn Barto schoot zijn ploeg op 1-0 met een schot in de verre hoek. Nadat Kallon een aantal kansen had gemist, zorgde Barto ook voor de 2-0. Op aangeven van Kip kreeg Justin Mathieu de eerste kans. Daar zat Go Ahea-keeper Sonny Stevens nog goed bij, maar de rebound was voor Barto. Daarna miste Cambuur veel kansen om verder uit te lopen en dus was de ruststand 2-0.

Daardoor bleef het spannend, helemaal omdat Go Ahead vroeg in de tweede helft de aansluitingstreffer maakte. Invaller Bruno Andrade krulde de bal in de lange hoek. De laatste veertig minuten waren krap. Zo was Barto belangrijk als verdediger door de bal van de lijn te halen. Ook Cambuur kreeg nog wel kansen. De thuisploeg hoopte twee keer op een strafschop: eerst omdat Mathieu werd vastgehouden, later vanwege een tackle op Alvin Daniels. Beide keren wilde scheidsrechter Martin van den Kerkhof niets weten van een penalty. Zo mocht Go Ahead blijven hopen op een late gelijkmaker, maar Cambuur overleefde de spannende laatste minuten.

Sportclub Cambuur - Go Ahead Eagles 2-1 (2-0) 9. Martijn Barto 1-0, 18. Martijn Barto 2-0, 49. Bruno Andrade 2-1

Opstelling Cambuur: Erik Cummins; Sai van Wermeskerken, Matthew Steenvoorden, Robbert Schilder, Xander Houtkoop (68/Omar El Baad); Mathias Schils, Ricardo Kip, Darren Rosheuvel; Issa Kallon (59/Kevin van Kippersluis), Martijn Barto, Justin Mathieu (81/Alvin Daniels)