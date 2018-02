Opschudding in Groningen om knal vliegtuig uit Leeuwarden

Vliegbasis Leeuwarden heeft vrijdagochtend meldingen ontvangen van mensen uit Groningen die donderdagavond een luide knal hoorden. Mensen uit de omgeving van Veendam waren bang dat het om een aardbeving ging. Omdat Vliegbasis Leeuwarden zich bewust is van de gemeenschappelijke onrust in Groningen, is er direct onderzoek gedaan, laat woordvoerder Jayme Tol weten. Twee F-16's van Leeuwarden waren zo'n 60 kilometer op zee in de omgeving van Ameland toen een van de vliegtuigen door de geluidsbarrière vloog. "Het gebeurt overigens bijna dagelijks dat onze vliegtuigen door de geluidsbarrière gaan", zegt Tol. "In negen van de tien gevallen merken mensen in Nederland daar helemaal niets van, omdat het ver op zee gebeurt. Maar donderdagavond stond er een sterke noordwestelijke wind en was er sprake van dikke bewolking, waardoor het geluid uiteindelijk weerkaatste en de vrijheid kreeg."

Eerder dit jaar werd op 10 januari al een knal en trilling waargenomen in Groningen. Die zouden door Duitse straaljagers zijn veroorzaakt, omdat zij op dat moment ook dichtbij de grens met Groningen vlogen. Dat kwam toen naar voren uit de informatie van de Leeuwarder vliegbasis. Na het onderzoek van vrijdag blijkt dat het geluid toch wel door een F-16 van Leeuwarden is veroorzaakt. Vliegbasis Leeuwarden werd hierdoor beticht van het verspreiden van nepnieuws. "Wij hebben totaal geen reden om hierover te liegen. Er zijn geen regels overtreden, want in dit gebied mag er op deze manier gevlogen worden. Maar als vliegbasis proberen wij gezien de onrust die er in Groningen speelt, zo snel mogelijk een gegronde oorzaak en reactie te geven. Ik hoop dat we met de berichtgeving vandaag de onrust wegnemen. Als het in de toekomst weer gebeurt, zullen we daar ook eerlijk over zijn. Wij hebben niks te verbergen", zegt Jayme Tol.