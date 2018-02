VIDEO: Rustige transferperiode bij Cambuur en Heerenveen

Het was rustig in de winterstop bij de Friese profclubs. Bij SC Heerenveen zijn verdediger Dave Bulthuis en keeper Martin Hansen naar de club gehaald. In Leeuwarden duurde het heel lang voordat er iets gebeurde. Pas op de laatste dag van de transferperiode presenteerde Cambuur René Hake als nieuwe trainer en met Daniel Crowley en Kenny Teijsse nog twee nieuwe spelers.

In Fryslân Hjoed komen de technisch managers van beide clubs aan het woord. Foeke Booy van Cambuur en Gerry Hamstra van Heerenveen, over de afgelopen transferperiode. Verder kijken ze terug op de eerste seizoenshelft en vooruit naar de komende maanden.