Friese deelnemers aan de Spelen: Suzanne Schulting

Over een week is het zover, de Olympische Spelen in Pyeongchang (Zuid-Korea). Natuurlijk komt er ook een flink aantal Friezen in actie bij het schaatsen en de shorttrack in Gangneung. Maar wie zijn zij, wat zijn hun beste prestaties bij de Olympische Spelen en wat zijn hun kansen op een medaille?

Sportredacteuren Koos Wieling en Roelof de Vries doen komende week iedere dag een voorspelling over een Friese Olympische sporter. Eerder vrijdag kwam het oordeel van Koos Wieling over Sven Kramer al aan bod, nu is het de beurt aan Roelof de Vries over Suzanne Schulting.

Naam: Suzanne Schulting

Woonplaats: Heerenveen (komt uit De Uilesprong)

Geboortedatum: 25-09-1997

Sport: shorttrack

Afstanden in Gangneung: 500 meter,

1000 meter,

​ 1500 meter,

aflossing

Olympische resultaten: Schulting maakt haar debut op de Spelen

De kansen van Suzanne Schulting volgens sportredacteur Roelof de Vries:

''Suzanne is geen topfavoriet, maar een medaille zit er wel in. De 1000 meter is haar favoriete afstand. Ze haalde op het WK vorig jaar brons, maar ze kan de 1500 meter ook goed aan. Eigenlijk maakt ze op alle drie afstanden wel kans, maar dan moet het wel meezitten. Schulting is een toptalent. Ze heeft snelheid en een inhaalactie, maar is ook nogal roekeloos. Soms neemt ze te veel risico's en is ze overmoedig. Kan ze dat voor de Spelen eruit halen, dan zit er wel wat moois in. Er zijn echter wel aardig wat concurrenten. De Koreanen Choi en Shim zijn de te kloppen shorttrackers. Elise Christie heeft niet zo veel wedstrijden gereden, maar is regerend wereldkampioene. De Canadezen St-Gelais, Boutin en Maltais zijn ook sterk. En veterane Arianna Fontana uit Italië is Europees kampioene. Bij de aflossing hoort Nederland bij de medaillekandidaten. Zuid-Korea is de favoriet, met China daar net achter. Nederland zal daarachter met Rusland en vooral Canada strijden om brons.''

