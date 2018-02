Nieuw boek over Friese staten, stinzen en buitenplaatsen

Ze behoren tot de pronkstukken van Fryslân: de staten, stinzen en buitenplaatsen. Ze staan nu afgebeeld en beschreven in een nieuw boek van kunsthistorica Rita Radetzky. Het boek is vrijdag gepresenteerd op Epema State in Ysbrechtum, waarvan een foto ook op de omslag is te zien.

Er bestaan al verschillende boeken waarin een aantal van deze historische gebouwen staat beschreven, maar dit nieuwe boek geeft een totaalbeeld met veel informatie en schetsen, tekeningen en andere afbeeldingen.

Het eerste exemplaar was voor de Friese commissaris van de koning, Arno Brok. Hij was blij met het boek en prees de auteur vanwege haar inzet om dit belangrijke cultuurgoed interessant en toegankelijk te beschrijven. Het boek Staten, stinzen en buitenplaatsen in Friesland is uitgegeven door Stichting Staten en Stinzen.