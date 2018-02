Burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden heeft vrijdagmiddag een huis aan de Giekstraat in Leeuwarden laten sluiten. In het huis zijn drugs gevonden, bestemd voor handel. Het ging onder andere om hennep, hasj en cocaïne. Op grond van de Opiumwet heeft de burgemeester het recht het huis te sluiten, om zo drugshandel tegen te gaan en overlast in de buurt te voorkomen.