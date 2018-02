Grand Café Z in Leeuwarden wordt vrijdagavond officieel geopend. ''Z'' zit in het voormalige gebouw van de Waterleiding aan het Zaailand en is eigendom van Nuon. Het bedrijf heeft een deel van zijn klantenservice daar ondergebracht, maar dus ook een Grand Café.

In dit gebouw, dat uit 1964 komt, vergaderde eerder de organisatie van De Friesche Elf Steden en werden de bekende woorden ''it giet oan'' uitgesproken. De nieuwe ''bewoners'' zijn erg tevreden met de locatie.