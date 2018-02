Scholen en leerplichtambtenaren in actie tegen luxeverzuim

Scholen en leerplichtambtenaren gaan de strijd aan met het zogenaamde luxeverzuim. Vooral een of twee dagen voor de krokusvakantie halen aardig wat ouders hun kinderen eerder uit school om de files voor te zijn. Maar die ouders moeten dit jaar rekening houden met een boete van honderd euro voor iedere gemiste schooldag.

De boetes zullen nu ook sneller worden uitgedeeld. Voorheen ging dat via het Openbaar Ministerie en de rechter, een proces van maanden. Maar het Openbaar Ministerie wil nu leerplichtambtenaren de mogelijkheid geven om zelf een boete op te leggen, waardoor dat sneller kan.

Het Drachtster Lyceum is bekend met het probleem van luxeverzuim. De school heeft met alle andere scholen van Singelland afgesproken dat ieder verzoek om eerder op vakantie te gaan dit jaar wordt afgewezen. De vakantie begint voor alle leerlingen op hetzelfde moment, zegt waarnemend rector Daan van Weelie, en dat is vrijdag aan het eind van de middag. Dat betekent dat de 1350 leerlingen van Het Drachtster Lyceum ook op vrijdagmiddag 23 februari gewoon naar school moeten. Een speciale verzuimmedewerker zal dit in de gaten houden. Als er toch leerlingen ontbreken vanwege luxeverzuim zal de school dat doorgeven aan de leerplichtambtenaar.

Leerplichtambtenaar Johan Feenstra van Smallingerland wijst erop dat de regels voor het luxeverzuim niet veranderen, maar er zal nu wel scherper worden gehandhaafd. "Als je snel een boete krijgt, dan leer je daar meer van, dan wanneer dat maanden duurt", zegt Van Weelie.

Er lijkt ook in Fryslân een breed draagvlak te zijn voor scherper toezicht op het luxeverzuim. De gemeenten Leeuwarden en Smallingerland willen hier beide mee aan de slag en ook de onderwijskoepels zijn blij met de duidelijkheid die daaruit voortkomt. Ook sommige leerlingen op Het Drachtster Lyceum zijn positief over de nieuwe aanpak. "Als sommige leerlingen zomaar weg kunnen blijven en de rest wel naar school moet, dan is dat niet eerlijk", zegt leerlinge Rixt. Amarins uit Ureterp gaat op wintersport naar Oostenrijk, maar gaat pas zaterdagochtend weg. ''Ik hoef geen schooldagen te missen, maar dat komt doordat mijn vader de reis zo heeft geboekt.''