Het Nationaal Modelspoor Musem in Sneek staat op de derde plek in de top tien van 'kleine musea', opgesteld door Museumpeil. Dit vakblad, voor museummedewerkers uit Nederland en Vlaanderen, maakt ieder jaar zo'n ranglijst. Volgens de jury is de liefde voor treintjes in alles te voelen, waardoor zelfs de grootste hater van modelspoortreintjes ervan begint te houden.

Op de eerste plek staat museum het Cuypershuis in Roermond en op de tweede plaats het Bakkerijmuseum in Hattem.