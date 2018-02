Morten Thorsby terug in de basis bij Sportclub Heerenveen

Bij Sportclub Heerenveen begint Morten Thorsby weer eens in de basis. Hij vervangt Pelle van Amersfoort in de thuiswedstrijd tegen FC Twente. Van Amersfoort scoorde in de laatste vier wedstrijden drie keer. Thorsby was de eerste wedstrijd na de winterstop geschorst en viel tegen Sparta in. Thorsby zal waarschijnlijk op Adam Maher spelen. Yuki Kobayashi speelt dan op tien. Verder speelt Streppel met dezelfde cijfers als vorige week tegen Sparta.

Met Twente keren Gertjan Verbeek en Jan de Jonge weer terug naar Heerenveen. Samen waren ze ook een duo bij Sportclub Heerenveen. Bij Twente spelen verder ook oud-Heerenveenspelers Oussama Assaidi en Jos Hooiveld.

Opstelling sc Heerenveen: Hansen; Dumfries, Høegh, Pierie, Bulthuis; Schaars, Thorsby, Kobayashi; Ødegaard, Reza en Zeneli.