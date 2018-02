Eastermarders met uitkering moeten geen prijs bewijzen

Eastermarders met een uitkering moeten bewijzen dat ze geen prijs hebben gewonnen in de Postcode Loterij. Lukt dat niet dan worden ze gekort op hun uitkering. Dat staat in een brief van de gemeente Tytsjerksteradiel aan de 25 inwoners met een uitkering.

Volgens de gemeente gaat het om een reguliere controle. Het winnen van een prijs wordt gezien als vermogen. Als je dan een bijstandsuitkering hebt, of bijvoorbeeld aanvullende uitkeringen, dan kan dat daar gevolgen voor hebben.

De toon van de brief is echter volledig verkeerd gevallen. Zo moeten mensen met een uitkering voor 7 februari bewijzen dat ze niks hebben gewonnen. Wethouder Ellen Bruins Slot erkent dat de toon van de brief anders had gekund. Ze belooft dat met alle mensen in Eastermar persoonlijk contact wordt opgenomen om de zaak uit te praten.