Alleen SAM mag ''SAM'' nog gebruiken in de politiek

De politieke partij SAM Waadhoeke heeft de naam SAM als woordmerk voor politieke doelen vastgelegd. De partij wil zo grip houden op het gebruik van de namen door andere politieke partijen. SAM wil dat de naam alleen wordt gebruikt door partijen die dezelfde opvattingen hebben als SAM Waadhoeke.

Aanleiding voor het deponeren van de naam is dat een lid van GemeenteBelangen-Totaal Lokaal in Súdwest-Fryslân het heeft gehad over het gebruiken van de naam SAM. Dat zou een optie zijn als het tot een afsplitsing komt binnen de partij. Daar zit SAM Waadhoeke niet op te wachten.