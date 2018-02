Politie vindt mes dat waarschijnlijk is gebruikt bij overval

De politie heeft waarschijnlijk het mes gevonden dat donderdagmiddag werd gebruikt bij een overval op de Aldi aan de Leidijk in Drachten.

Een 19-jarige inwoner van Drachten probeerde donderdag geld los te krijgen bij de winkel. Toen dat mislukte, ging de man er vandoor. Hij kon echter in de buurt worden aangehouden, onder andere door een medewerker van de winkel. De politie ging daarna op zoek naar het mes en de rugzak en sjaal van de man. Die werden vrijdagochtend gevonden in een container in de buurt.

De man raakte bij de overval gewond aan zijn hand. Hij is daarvoor behandeld in het ziekenhuis. Daarna is hij vastgezet voor verder onderzoek.