Weduwe Van Seggeren in hoger beroep tegen langer voorarrest

De vrouw die vastzit vanwege betrokkenheid bij de dood van haar man Tjeerd van Seggeren, gaat in hoger beroep tegen de verlenging van het voorarrest. De rechter zei donderdag dat de vrouw zestig dagen langer moet vastzitten.

Advocaat Tjalling van der Goot, die de verdachte bijstaat, is tegen de uitspraak in beroep gegaan, omdat zijn cliënt alle betrokkenheid ontkent. Het gerechtshof besluit waarschijnlijk binnen twee of drie weken of de vrouw langer moet blijven zitten. Als dat het geval is, moet de zaak in maart bij de rechtbank behandeld worden.

Van Seggeren werd vorig jaar juli dood aangetroffen in een stuk weiland bij De Westereen, met zware verwondingen aan het hoofd. Zijn vrouw zit sinds eind december vast.