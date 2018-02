Zeeuws Statenlid: "Wij moeten Friesland als voorbeeld nemen"

Het verdeelde Zeeland moet een voorbeeld nemen aan de eendracht van Fryslân. Dat vindt het Zeeuwse PvdA-Statenlid Anton van Haperen. Hij is jaloers dat Leeuwarden en de rest van Fryslân zo eensgezind hebben opgetreden om met elkaar Culturele Hoofdstad van Europa te worden. Die eensgezindheid missen ze in Zeeland, zegt Van Haperen.

In Zeeland bespreken ze hoe ze de steden aantrekkelijker kunnen maken, maar een hoop partijen zijn bang dat dat ten koste gaat van het Zeeuwse platteland. Van Haperen vindt dat er niet over tegenstellingen tussen stad en platteland moet worden gesproken. Zeeland wordt aantrekkelijker als steden en platteland met elkaar optrekken, zegt hij. "We zouden wel wat meer Friesland Boppe kunnen gebruiken."