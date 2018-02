Staatsbosbeheer sluit twee fietspaden in Drents-Friese Wold

In het Drents-Friese Wold zijn twee fietspaden zo slecht begaanbaar dat Staatsbosbeheer ze heeft afgesloten. Dat komt door de vele regen van de afgelopen tijd. Het gaat om het fietspad van de Canadaweg naar Zorgvlied en het fietspad langs de Albertaplas en het Snoekveen.

Op die plaatsen staan nu bordjes om de fietsers erop te wijzen dat ze daar niet langer langs kunnen. Ook wandel-, ruiter- en ATB-paden zijn zo nu en dan onbegaanbaar door de vele drek die erop ligt.

Voor de natuur is de regenval wel goed, zegt Staatsbosbeheer. Het Drents-Friese Wold is van nature een nat gebied met zeldzame dieren en planten. Door de ontwatering in het verleden en ook nu nog is het daar een stuk droger geworden.