Markt: "Griep? Een echte Fries, dus niet kapot te krijgen"

Steeds meer mensen krijgen de griep. Daarmee lijkt de epidemie nog niet op zijn hoogtepunt te zijn. Hoe gaan we daarmee om? We vroegen het op de Leeuwarder vrijdagsmarkt. "Ik ben sinds '82 al niet meer ziek geweest. Een échte Fries, dus niet kapot te krijgen. Een oud ras, hè?"

Stofverkoper Jan is net teruggekeerd na een griepje: "Dan ben ik niet te genieten en zeg ik ook dat ze mij maar beter met rust kunnen laten. Dan ben ik echt diep ongelukkig." De poelier stond vrijdag zonder zijn vrouw op de markt. "Ze is ziek", zei de poelier. "Ook bij dokter geweest om pillen. Tja, verder kun je niet zoveel..."

Een leerkracht vertelde dat ze in alle klassen wel drie of vier zieke kinderen heeft. "En dat tijdens een Cito-toetsweek, dat komt heel ongelukkig uit." Gerda van de textielkraam moest afgelopen week overslaan omdat ze ziek was, maar nu was ze er weer. "Een paracetamolletje erin en dan net doen alsof het over is."