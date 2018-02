Thuiswedstrijd sc Heerenveen tegen Willem II dag later

De wedstrijd tussen sc Heerenveen en Willem II, die voor vrijdag 2 maart op het programma stond, is verplaatst en wordt een dag later gespeeld. Dat de ploeg van trainer Jurgen Streppel het nu die zaterdag opneemt tegen de Tricolores, heeft te maken met de bekerprestaties van de Brabanders.

Willem II schakelde donderdagavond Roda JC uit in het bekertoernooi en speelt in de week voor de uitwedstrijd tegen Heerenveen de halve bekerfinale in De Kuip tegen Feyenoord. Door de verplaatsing hebben de Tilburgers nu een dag langer rust.

Heerenveen - Willem II is nu op zaterdag 3 maart en de aftrap is om 20.45 uur.