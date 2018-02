Arends uitgeschakeld in halve finale challengertoernooi

Tennisser Sander Arends uit Leeuwarden is er vrijdag niet in geslaagd de finale ta bereiken van het challengertoernooi in het Franse Quimper. De Belgen Sander Gillé en Joran Vliegen waren met 6-1 en 6-4 te sterk voor Arends en zijn Kroatische maat Antonio Šančić. Afgelopen zondag was het Belgische koppel ook al te sterk voor Arends en Šančić.

Ondanks de uitschakeling in Quimper is 2018 voor Arends toch goed begonnen. In drie toernooien bereikte de Leeuwarder twee keer de finale en één keer de halve finale. Op de wereldranglijst stond hij begin januari nog op de 99ste positie. Na het toernooi in Quimper staat hij nu 82ste. Zo hoog stond hij niet eerder.

Volgende week spelen Arends en Šančić een toernooi op het hoogste niveau. Ze doen dan mee aan het ATP-toernooi in het Franse Montpellier.