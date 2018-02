Fryslân staat achter plan Formule 1 naar Noorden te halen

De gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân zijn positief over het plan de Formule 1 naar het TT Circuit in Assen te halen, schrijft RTV Drenthe. Als onderdeel van de samenwerkende gemeenten en provincies uit Noord-Nederland noemen zij het een fantastische kans voor het hele Noorden.

De aantrekkingskracht van de Formule 1 zou er in dat geval voor moeten zorgen dat internationaal de aandacht op het Noorden wordt gericht, laten de noordelijke gemeenten en provincies weten. Bovendien zou het goed zijn voor de noordelijke economie. Horeca en hotels zullen van de eventuele komst van de Formule 1 profiteren.

Reacties Douwstra en De Rouwe

Wethouder Friso Douwstra van de gemeente Leeuwarden is enthousiast: "De TT is hét circuit van Nederland. Terecht dat in Assen nu de F1 kan komen. Zo'n event is geweldig voor de hele regio."

Volgens gedeputeerde Sander de Rouwe horen topsport en Noord-Nederland bij elkaar: "Of het nu gaat om Thialf in Heerenveen of het TT Circuit in Assen. Hoe meer en beter we onze sportinfrastructuur kunnen benutten, hoe beter dit is voor iedereen."