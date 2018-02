Yoda moet jonge cybercriminelen gevolgen hacken laten zien

Het Openbaar Ministerie heeft een nieuwe aanpak bedacht voor jonge cybercriminelen en hackers in het Noorden. Met 'Yoda', vernoemd naar een personage uit Star Wars, worden hackende jongeren geconfronteerd met de gevolgen van wat ze hebben gedaan. Ook leren ze hun computervaardigheden op een positieve wijze in te zetten voor bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Het programma is ontwikkeld omdat jongeren vaak niet de gevolgen kunnen overzien van de streken die ze achter de computer uithalen. Ze krijgen daarin verplicht college. Yoda is bedacht door het OM en Halt, in samenwerking met drie noordelijke ICT-bedrijven.

Twee Drenten

Twee jongens van 14 en 15 uit Drenthe hebben dit programma als eerste gevolgd. Ze vonden het pittig en hebben er een hoop van geleerd. De twee pasten heel goed bij het project. De een had een website gehacked en daardoor een lijst met e-mailadressen en wachtwoorden bemachtigd. De ander had het netwerk van zijn school platgelegd.

De jongens werden door de politie van school gehaald en moesten hun computer inleveren. Aansluitend moesten zij in de vakantie een werkstraf uitvoeren bij een van de aangesloten ICT-bedrijven. De jongens zijn er erg van geschrokken en hebben dat ook als straf ervaren.

Het OM is tevreden over het experiment en wil dit ook in de rest van Nederland uitvoeren. Tot nu toe zijn er geen cybercriminelen uit Fryslân aangemeld.