Droogte in Kaapstad: "Fietsen naar werk, dan douchen in zee"

Nog nooit was het zo droog in Zuid-Afrika als nu. Al drie jaar heeft het er bijna niet geregend, de watervoorraden zijn bijna op en als het zo doorgaat komt er in april geen druppel meer uit de kraan. Sinds deze week zijn er nieuwe, strengere regels van kracht, die ervoor moeten zorgen dat er geen water meer wordt verspild.

Sierd van der Bij woont al jaren in Zuid-Afrika en ook hij merkt de gevolgen in zijn dagelijks leven. Van der Bij woont in Kaapstad, dat op dit moment het centrum van alle problemen lijkt te zijn. Dit komt natuurlijk door de droogte, maar ook door veel andere redenen, zo vertelt Van der Bij: "Er is een redelijke toeloop in het aantal mensen geweest in de afgelopen jaren. Dat in combinatie met de slechte politiek en het nalaten van het moderniseren van de infrastructuur zorgt er nu voor dat wij mogelijk in april al geen druppel water meer uit de kraan kunnen krijgen."

"Het wordt spannend"

In de laatste jaren is er wel geprobeerd om het waterprobleem voor te zijn, bijvoorbeeld met het invoeren van strengere regels. "Dat begon twee jaar geleden met niveau een. Op dit moment zijn wij al aanbeland bij niveau zes B." Niveau zes B betekent in de praktijk dat Zuid-Afrikanen vijftig liter water per persoon per dag mogelijk gebruiken. Normaliter gebruikt een gemiddelde persoon in de Zuid-Afrikaanse zomer 200 liter per dag, "dus dan is vijftig liter niet heel veel, en dus begint het wel spannend te worden."

Een geluk bij een ongeluk voor Van der Bij is dat hij niet al te ver van de zee woont. "Ik fiets iedere dag naar het werk, en spring daar even snel het water in." De droogte en het maximum aantal liters dat mag worden gebruikt betekent namelijk ook dat mensen minder vaak kunnen douchen. Toch vindt Van der Bij niet dat de mensen nu meteen allemaal stinken. Maar op straat is het gebrek aan water wel langzamerhand te ruiken. "De straten worden niet schoongespoeld, en dat kan met name nu in de zomer wel voor problemen zorgen."

Strijd om water

Er is in het verleden wel eens gezegd dat water in de toekomst de hoofdreden zou kunnen worden voor spanningen in de wereld, en ook in Zuid-Afrika is er een spanning te merken, zo vertel Van der Bij. "De angst begint nu te komen. Het is een stad met 4 miljoen inwoners, die als een metropool werkt."

Het land is berucht voor haar pijnlijke apartheid-geschiedenis, en de watercrisis zorgt ervoor dat er nu een nieuwe apartheid te merken is. "In plaats van een zwart/witte verdeling, is het nu arm/rijk. Zo zeggen de rijken nu vaak dat de armen de kraan steeds open hebben staan, terwijl de stad heeft aangetoond dat het grootste verbruik in de rijke wijken van de stad zit. Bij de mensen met de zwembaden en het personeel. Dat heeft wel een effect."

Anders denken over water

Sierd van der Bij kan echter ook wel de positieve kanten zien aan alle problemen: "Het is interessant, want je leert op een hele andere manier om te gaan met water. Zo kom je er nu bijvoorbeeld achter dat regenpijpen hier niet uitkomen in een ton, maar rechtstreeks lozen op straat."