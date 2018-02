Onrust over verplaatsing brievenbus Arum

De inwoners van Arum komen in actie tegen de verplaatsing van de brievenbus in het dorp. PostNL wil de bus verplaatsen van het centrum van het dorp naar de buitenrand. Daar stond de bus in het verleden ook. Die is er een aantal jaren gelden weggehaald omdat het een te gevaarlijke plek was.

De brievenbus stond voorheen bij een kruising waar veel verkeer langskomt. Er is bovendien amper ruimte om te parkeren. Sake Jonker van Dorpsbelang heeft geen idee waarom de bus verplaatst moest worden. PostNL kan dit volgens dorpsbelang dan ook niet goed uitleggen. Dorpsbelang roept de bewoners nu op om massaal in protest te gaan tegen de verplaatsing. Protest is volgens Jonker namelijk het enige waar PostNL naar zal gaan luisteren.