Discriminatie door uitzendbureau's: "Verboden en strafbaar"

Nederlanders met een migratie-achtergrond worden gediscrimineerd door uitzendbureau's. Dat blijkt uit een onderzoek van het televisieprogramma Radar, eerder deze week. In het programma was te zien dat bijna de helft van alle uitzendbureau's discrimineert, wanneer bedrijven daar om vragen.

Ook in Fryslân discrimineren uitzendbureau's op basis van afkomst. Voor discriminatiemeldpunt Tûmba is dat oud nieuws. Mirka Antolović, directeur van Tûmba, zegt dat het probleem al minstens tien jaar bestaat. "Het is een constant probleem", vertelt ze.

Antolović weet ook waar de oplossing gezocht moet worden. "Er kunnen verschillende wegen bewandeld worden. Allereerst moet de wil om te veranderen aanwezig zijn en moeten werkgevers bewust zijn van dit probleem. Discriminatie is gewoon verboden. Je bent in strijd met de wet en dus strafbaar."