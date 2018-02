Friese deelnemers aan de Spelen: Sven Kramer

Over een week is het zover, de Olympische Spelen in Pyeongchang (Zuid-Korea). Natuurlijk komen er ook een behoorlijk aantal Friezen in actie bij het langebaanschaatsen en de shorttrack. Maar wie zijn het, wat zijn hun beste prestaties bij de Olympische Spelen en wat zijn de kansen op een medaille?

Sportredacteuren Koos Wieling en Roelof de Vries doen de komende week alle dagen een voorspelling over een Friese Olympische sporter. Wij beginnen met het oordeel van Koos Wieling over Sven Kramer.

Naam: Sven Kramer

Woonplaats: Heerenveen

Geboortedatum: 23-04-1986

Sport: Schaatsen

Afstanden in Pyeongchang: 5000 meter,

10 kilometer,

​ ploegenachtervolging, massastart



Olympische medailles: 2006 Turijn - 2e op de 5000 meter, 3e op de ploegenachtervolging

2010 Vancouver - 1e op de 5000 meter, 3e op de

​ ploegenachtervolging

2014 Sotchi - 1e op de 5000 meter, 2e op de 10 kilometer, 1e op

de ploegenachtervolging

De kansen van Sven Kramer volgens sportredacteur Koos Wieling:

"Drie keer 'goud' zou kunnen voor de beste allroundschaatser van de wereld. Sven is negen keer Europees- en wereldkampioen geworden. De grootste wens van hem is natuurlijk het goud op de 10 kilometer. In Vancouver lag hij op koers, maar toen kwam die verkeerde wissel. In Sotchi was Jorrit Bergsma net wat beter. Nu is het moment!"

De Olympische Spelen in Pyeongchang beginnen op vrijdag 9 februari. Omrop Fryslân docht alle dagen rechtstreeks verslag van alle verrichtingen van de Friese sporters op radio en online. Al het nieuws over de Spelen is te vinden op omropfryslan.nl/os.